L'affrontement entre les All Blacks et les Springboks, samedi à 21 heures, au Stade de France, permettra à l'une des deux équipes d'être la première à être sacrée une quatrième fois en Coupe du monde.

A deux ans près, le chiffre aurait été rond, et le symbole parfait. Depuis cent deux ans, et la première tournée des Springboks sur les terres All Blacks. En 1921, Afrique du Sud et Nouvelle-Zélande se disputent la suprématie sur le rugby mondial. Les deux nations phares de l’hémisphère Sud, vainqueures chacune de trois Coupes du monde – un record. Dans cette compétition créée en 1987 –, s’affrontent, samedi 28 octobre, en finale du Mondial en France (21 heures, sur TF1).

« Les Springboks et les All Blacks, c’est une partie de l’histoire rugby et une longue histoire de combats. A décrit dans la semaine l’entraîneur adjoint sud-africain, Deon Davids. A chaque confrontation, c’est une bataille incroyable. » De celles qui laissent des souvenirs indélébiles. L’arrière néo-zélandais Beauden Barrett racontait, en 2021. Les moments passées enfant, avec ses frères et sœurs. Deux d’entre eux, Scott et Jordie, disputent la Coupe du monde 2023 à ses côtés. Ils regardaient, ensemble, les tournées des All Blacks en Afrique du Sud. A 3 heures du matin (en raison du décalage horaire), une tasse de chocolat chaud dans les mains.