OM – OL en direct : à quelle heure et sur quelle chaîne suivre le match ? Ce dimanche, ne manquez pas l’Olimpico. Les Lyonnais font le déplacement à Marseille pour tenter d’obtenir leur première victoire de la saison. Ici, on vous explique à quelle heure et sur quelle chaîne suivre le match Marseille – Lyon en direct.

La semaine passée, les hommes de Gennaro Gattuso se sont inclinés face à l’OGC Nice. Les Marseillais sont désormais huitièmes du classement. Avec douze points, trois victoires, trois défaites et trois matchs nuls. Côté effectif, plusieurs joueurs sont blessés, dont Samuel Gigot. Joaquin Correa ou encore Pau Lopez. En marge du championnat. I’OM a disputé son troisième match de la C3, face à l’AEK Athènes. Chez les Gones, l’Olympique Lyonnais est actuellement le seul club de la Ligue 1 Uber Eats à n’avoir pas encore gagné de match. Pour le moment, la sélection rhodanienne totalise trois nuls et six défaites. Avec une différence de buts négative (-11) et trois points au compteur. Fabio Grosso et ses joueurs se maintiennent à la dernière place du classement. Et risquent une relégation en Ligue 2 la saison prochaine. Par ailleurs, les deux confrontations les plus récentes entre l’OM et l’OL se sont soldées en faveur des Phocéens. Ce dimanche soir, l’arbitre François Letexier dirigera la rencontre. Dans ces lignes, on vous dit à quelle heure et sur quelle. Chaîne regarder le choc entre l’Olympique de Marseille et l’Olympique Lyonnais, en direct ce dimanche.

OM – OL : sur quelle chaîne regarder le match en direct ? Le match qui oppose l’Olympique de Marseille et l’Olympique Lyonnais est diffusé ce dimanche soir. En direct sur la chaîne Le Pass Ligue 1 d’Amazon Prime Video. Le coup d’envoi de la rencontre est prévu à 20 heures 45, à l’Orange Vélodrome. Les commentateurs présentent l’affiche de la soirée à partir de 20 heures 15. Puis vous font vivre ce duel au plus près du terrain.