Streaming**Ngannou Fury Combat de boxe en direct 2023

C’est l’événement boxe de l’année, à ne surtout pas manquer. Tyson Fury remonte sur le ring pour affronter le champion de l’UFC Francis Ngannou. Ici, on vous donne un bon plan pour regarder le combat Tyson Fury – Francis Ngannou en direct.

Le ring de Riyad accueille une soirée exceptionnelle, avec le combat principal Tyson Fury – Francis Ngannou. Tyson « The Gypsy King » Fury, le champion WBC de la division poids lourds, reste invaincu chez les professionnels. Il détient trente-trois victoires, pour un match nul. De son côté, Francis Ngannou totalise dix-sept succès en vingt combats de MMA. Pour son premier match de boxe anglaise, le « Predator » a été coaché par Mike Tyson. À l’issue du combat, Ngannou continuera sa carrière au sein de l’organisation de la PFL. Ce samedi 28 octobre à partir de 19 heures, vous retrouvez le combat entre Tyson Fury et Francis Ngannou, en direct sur la plateforme DAZN.

Assistez au combat Tyson Fury – Francis Ngannou en direct, en souscrivant l’offre d’abonnement mensuel DAZN au prix de 14,99 euros par mois. Sans engagement, l’offre vous fait profiter d’un mois d’essai offert. Dès l’inscription, vous retrouvez tous les programmes DAZN. NFL, lutte, MMA, boxe, football masculin et féminin, il y en a pour toutes les envies. En plus, la plateforme DAZN vous propose des magazines et des documentaires inédits, consacrés à l’actualité et aux coulisses de vos sports favoris. En direct ou en replay, vos compétitions préférées sont disponibles sur l’écran de votre choix. Vous pourrez ainsi regarder le duel entre Tyson Fury et Francis Ngannou via le pay-per-view, une diffusion à la carte affichée au prix de 14,99 euros. Vous retrouvez ainsi l’événement sur votre smartphone ou votre téléviseur, en direct. Attention, le visionnage ne peut pas se faire sur les deux écrans en simultané.

Tyson Fury – Francis Ngannou en direct : à quelle heure et sur quelle chaîne suivre le combat ?

Le combat Tyson Fury – Francis Ngannou est l’événement à ne surtout pas manquer. Les deux champions poids lourds de boxe et de MMA s’affrontent ce samedi, en Arabie Saoudite. Ici, on vous explique à quelle heure et sur quelle chaîne suivre le combat Tyson Fury – Francis Ngannou en direct.