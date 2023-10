Tyson Fury – Francis Ngannou en direct : à quelle heure et sur quelle chaîne suivre le combat ?

Le combat Tyson Fury – Francis Ngannou est l’événement à ne surtout pas manquer. Les deux champions poids lourds de boxe et de MMA s’affrontent ce samedi, en Arabie Saoudite. Ici, on vous explique à quelle heure et sur quelle chaîne suivre le combat Tyson Fury – Francis Ngannou en direct.

Le champion du monde poids lourds WBC Tyson Fury n’a pas combattu depuis décembre 2022. Au cours de sa carrière, celui que l’on surnomme. The Gipsy King » a également décroché les titres IBF, WBA et WBO. A l’heure actuelle, Tyson Fury a participé à trente-quatre combats. Et détient un palmarès de trente-trois victoires pour un match nul. Ce samedi soir, Tyson Fury ne remet pas sa ceinture en jeu, à l’occasion du premier combat professionnel de Francis Ngannou dans la discipline. De son côté, « The Predator » a quitté l’UFC avec le titre de champion de la catégorie des poids lourds. Au total, le franco-camerounais s’est imposé à dix-sept reprises, et ne compte que trois défaites à son actif. Pour cette soirée événement. Francis Ngannou peut compter sur son punch, considéré comme le plus puissant au monde, toutes compétitions confondues. En plus, le Predator a suivi un entraînement spécifique, dispensé par l’ancien champion Mike Tyson.

Tyson Fury contre Francis Ngannou en direct

Francis Ngannou a donc l’opportunité de renouer avec le succès, à quelques semaines de son entrée dans la PFL. Dans ces lignes, on vous dit à quelle heure et sur quelle chaîne regarder le choc entre. Tyson Fury et Francis Ngannou, en direct ce week-end.

Près de deux ans après sa dernière apparition dans une cage. Francis Ngannou est de retour en main event… mais en boxe. Le Camerounais se teste avec les gants face à Tyson Fury. Champion WBC des lourds et légende de sa discipline. Un combat de gala qui a lieu en Arabie saoudite. Pour le show avant tout.