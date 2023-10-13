[oyunu canlı] Estoniya – Azərbaycan Canlı Onlayn 13 oktyabr 2023

AVRO-2024: Azərbaycan millisi bu gün Estoniya ilə qarşılaşacaq – AFİŞA

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Azərbaycan millisi bu gün AVRO-2024-ün seçmə mərhələsində VII tur oyununa çıxacaq.

Oxu.Az xəbər verir ki, yığmamız Estoniyanın qonağı olacaq. Tallində keçiriləcək görüş Bakı vaxtı ilə saat 20:00-da başlayacaq. Qeyd edək ki, bu komandaların Bakıdakı oyununda qalib müəyyənləşməyib. Hazırda hər iki kollektiv bir xal toplayıb. Azərbaycan qrupda dördüncü, Estoniya beşincidir.

AVRO-2024-ün seçmə mərhələsində keçiriləcək Estoniya – Azərbaycan oyununun hakimləri müəyyənləşib. ᧜Qafqazinfo᧝ xəbər verir ki, qarşılaşma almaniyalı referilərə tapşırılıb.

Tallində keçiriləcək görüşdə Robert Şröder ədalət təmsilçisi olacaq. Ona Kristian Gittelmann və Robert Vessel kömək edəcəklər. Florian Badstübner isə dördüncü hakim olacaq.

Qeyd edək ki, oktyabrın 13-də keçiriləcək oyun Bakı vaxtı ilə saat 20:00-da start götürəcək.

Futbol üzrə Azərbaycan millisi bu gün AVRO-2024-ün seçmə mərhələsində növbəti oyununu keçirəcək.

“Report”un məlumatına görə, Canni De Byazinin baş məşqçi olduğu komanda səfərdə Estoniya ilə üz-üzə gələcək.

Tallində gerçəkləşəcək qarşılaşma Bakı vaxtı ilə saat 20:00-da start götürəcək. Görüşün baş hakimi almaniyalı Robert Şröder olacaq.

F qrupunun digər matçında Avstriya Belçikanı qəbul edəcək. Bu oyun saat 22:45-də başlayacaq.

Azerbaycan – Estonya maçı CANLI İZLE (17. 06. 2023) Euro2024 ElemeleriEuro 2024 Elemeleri’nde Azerbaycan ile Estonya karşı karşıya geliyor. Karşılaşmayı CANLI takip edebilirsiniz. Euro 2024 Elemeleri’nde grup maçları heyecan sürüyor. Bugünkü maçlardan biri de Azerbaycan ile Estonya arasındaki mücadele olacak. 17 Haziran 2023 ***artesi günü oynanacak Azerbaycan – Estonya maçının başlangıç saati TSİ 19:00 olarak açıklandı. Eğer Azerbaycan dışındaysanız, bulunduğunuz ülkenin yerel saatine göre maç saatini araştırınız.

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Estoniya yığmasının baş məşqçisi: ᧜Azərbaycan millisi 16 iyn 2023 ᧔ O, istənilən matçda səbirlə çıxış etməyin vacibliyini vurğulayıb: ᧜Səbirli olmaq vacibdir. Qeyd edək ki, Azərbaycan – Estoniya oyunu saat 20