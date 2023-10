Nederland – Frankrijk live op tv en online

“Een panenka om de wereldkampioen op niet mis te verstane wijze te vernederen.”

Met die zin sluit NOS-commentator Jeroen Grueter een bijzondere voetbalavond af in november 2018. Het boogballetje waarmee Memphis Depay zijn strafschop tegen de Fransen verzilvert, is het perfecte slotstuk van een zinderende Nations League-wedstrijd in de Kuip.

Met Frankrijk morgenavond in de EK-kwalificatie opnieuw als tegenstander in Nederland, dwalen de gedachten af naar die waterkoude vrijdagavond in Rotterdam, alweer bijna vijf jaar terug. “Dit moet de norm zijn”, klonk het destijds bij Oranje, na een bijna foutloze avond.

Kylian Mbappé, N’Golo Kanté, Antoine Griezmann. Mannen van formaat, kersverse wereldkampioenen, blakend van het zelfvertrouwen. En zeker niet onder de indruk van Oranje. Al heeft het Nederlands elftal kort daarvoor met 3-0 van Duitsland gewonnen. Ietwat geflatteerd, maar toch.

De technische staf van Oranje, in de eerste periode van bondscoach Ronald Koeman, heeft het tactisch plan klaar. Twee maanden ervoor is er in Parijs met 2-1 verloren. Een nederlaag met potentie. Mede dankzij de zege op de Duitsers is er geloof bij Nederland dat een goed resultaat mogelijk is.

‘Niet in de val trappen’

“We hadden de Fransen natuurlijk ook goed bekeken op het WK”, blikt toenmalig assistent-trainer Dwight Lodeweges nu terug. “Knap hoe bondscoach Didier Deschamps een elftal vol sterren zo gedisciplineerd liet spelen. Op die manier hadden ze ook de meeste kans op succes.”

Lodeweges doelt op de afwachtende manier van spelen van het team vol aanvallende kwaliteit. “Ze speelden op de tegenaanval, stonden compact, probeerden de tegenstander te lokken, kwamen er dan tussen en stormden naar voren. Het was aan ons om niet in die val te trappen.”

En dat betekent zorgvuldig zijn in balbezit en bij balverlies niet altijd direct hoog druk zetten, legt Lodeweges uit. “Het was een soort schaakspel in die wedstrijd. En wij hielden het vol. De beste interland die we gespeeld hebben.”

Al vanaf het begin valt Oranje met het hoofd erbij aan en worden er kansen gecreëerd. Vlak voor rust maakt Georginio Wijnaldum de verdiende 1-0 vanuit de rebound van een schot van Ryan Babel.

“We speelden echt he