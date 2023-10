[LiveStream]Nederland Frankrijk kijken streaming 13 oktober 2023

De EK-kwalificatiewedstrijd tussen Nederland en Frankrijk begint op vrijdagavond om 20.45 uur. Voordat het fluitsignaal klinkt, kunnen fans vanaf 20.00 uur genieten van de voorbeschouwing op NOS.nl en de NOS-app. Vanaf 20.30 uur wordt dezelfde voorbeschouwing ook uitgezonden op NPO1, wat een spannend wachten inleidde.

Deze belangrijke wedstrijd vindt plaats in de Johan Cruijff ArenA en wordt niet alleen op televisie uitgezonden, maar is ook te beluisteren via Langs de Lijn En Omstreken op NPO Radio 1, wat betekent dat voetbalfans meerdere opties hebben om de actie te volgen.

Het uitzendschema en de zenderinformatie werden breed gedeeld,

met verschillende nieuwsbronnen die fans informeerden over waar ze de wedstrijd konden bekijken en beluisteren. De NOS zorgde voor live verslaggeving en bood tevens een livestream aan via NOS.nl en Gids.tv.

Het voetbalduel “Nederland – Frankrijk” werd zodoende niet alleen een gelegenheid voor nationale trots en rivaliteit, maar ook voor sportfans om samen te komen en te genieten van een avond vol opwinding en spanning, of dat nu voor de tv of de radio was. Deze berichten en informatie droegen bij aan de anticipatie en het enthousiasme voor dit EK-kwalificatieduel.

Om te kijken op NPO 1 heb je een abonnement op de Nederlandse publieke omroep nodig. NOS.nl en Gids.tv zijn gratis te bezoeken. Voor Langs de Lijn En Omstreken heb je een abonnement op NPO Radio 1 nodig.

De wedstrijd is ook te zien via illegale streamingsites. Let op dat het illegaal is om deze sites te gebruiken.

Hier is een overzicht van de verschillende manieren om de wedstrijd te kijken:

NPO 1: gratis, met abonnement op Nederlandse publieke omroep

NOS.nl: gratis

Gids.tv: gratis

NPO Radio 1: gratis, met abonnement op NPO Radio 1

Illegale streamingsites: illegaal

Nederland – Frankrijk op TV en Live Streams: waar kan ik het kijken? (13/10/2023) – Posted on oktober 13, 2023 in Live voetbalwedstrijden.

Wil je Nederland – Frankrijk live kijken? Op 13 oktober 2023 kun je bij NLZIET naar de voetbal livestream kijken van NPO 1.

Vandaag wordt de voetbalwedstrijd Frankrijk-Nederland gespeeld. De wedstrijd is live te volgen op radio en tv via NPO 1 en NPO Radio 1.

Het Nederlands elftal treft Frankrijk in de EK-kwalificatie. Oranje is flink gehavend en mist onder anderen de geblesseerden Frenkie de Jong.

Vrijdag speelt het Nederlands elftal in het Stade de France tegen verliezend WK-finalist Frankrijk de eerste wedstrijd in de kwalificatie voor het EK van 2024. Live registratie en nabeschouwing op de genoemde tijdstippen.