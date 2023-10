Lazio-Atalanta dove vederla in diretta streaming

Lazio-Atalanta, gara valida per l’8ª giornata di campionato e in programma alle ore 15 allo Stadio Olimpico di Roma, sarà visibile in diretta streaming su DAZN. In alternativa, sarà possibile seguire la cronaca testuale della sfida live sul nostro sito

🔴📺Diretta==►►📲👉 Lazio – Atalanta in diretta

🔴📺STREAMING==►►📲👉 Italian Serie A in diretta

LAZIO-ATALANTA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Lazio-Atalanta

Data: domenica 8 ottobre 2023

Orario: 15:00

Canale TV: DAZN

Streaming: DAZN

La Champions League ha solo anestetizzato la crisi della Lazio?

Perché, se come sostiene Sarri, quella europea è sempre una parentesi isolata per blasone e motivazioni, la gara di oggi all’Olimpico contro l’Atalanta allora è già da considerarsi una sfida da dentro o fuori per i biancocelesti attualmente al 16° posto a quota 7 punti con solo 7 gol realizzati. Lazio che ha bisogno di un successo per accorciare verso le dirette rivali per un posto Champions, tra queste c’è la Dea di Gasperini (6° posto a 13 punti): uno dei temi del match sarà la tenuta difensiva dei bergamaschi: in 5 partite su 7 di serie A la squadra orobica ha chiuso senza subire gol, ripetersi anche all’Olimpico significherebbe andare alla sosta con un altro risultato positivo (sarebbe il 6° di fila, ottavo stagionale, tra campionato ed Europa League)

Segui la diretta di Lazio-Atalanta su Tuttosport.com

Dove vedere Lazio-Atalanta streaming e diretta tv

Guarda Lazio-Atalanta su DAZN. Attiva ora

Le formazioni ufficiali di Lazio-Atalanta



LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli,

Hysaj; Guendouzi, Rovella, Luis Alberto; Felipe Anderson, Castellanos, Zaccagni. Allenatore: Sarri.

A disposizione: Sepe, Mandas, Gila, Patric, Lazzari, Pellegrini, Cataldi, Kamada, Vecino, Basic, Isaksen, Immobile, Pedro. Indisponibili: nessuno. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno.

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Pasalic; Scamacca, De Ketelaere. Allenatore: Gasperini.

A disposizione: Carnesecchi, Rossi, Palomino, Holm, Bakker, Hateboer, Zortea, Adopo, Lookman, Koopmeiners, Miranchuk, Muriel. Indisponibili: Tourè, Toloi. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno.

Dopo il successo a Celtic Park, la Lazio ospita all’Olimpico l’Atalanta: tutto sulla partita, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.



Esame Gasperini per la Lazio di Sarri.

Dopo il successo in rimonta e in extremis in Champions League a Celtic Park, i biancocelesti ospitano all’Olimpico l’Atalanta, anch’essa reduce dall’impegno europeo sul campo dello Sporting Lisbona, in Europa League.

I capitolini hanno conquistato appena due vittorie in campionato e sono reduci dalla sconfitta di San Siro contro il Milan per 2-0, mentre nessun goal tra Atalanta e Juventus nella gara dello scorso turno giocata al Gewiss Staidum.

La Lazio è rimasta imbattuta in quattro delle ultime cinque sfide contro l’Atalanta in Serie A con due vittorie e due pareggi, dopo che aveva perso quattro dei cinque precedenti. Nell’ultima gara giocata all’Olimpico, però, ad imporsi fu proprio l’Atalanta, l’11 febbraio scorso, con le reti di Zappacosta e Højlund.

La squadra di Sarri vuole dare una scossa alla stagione e alla classifica dopo i 7 punti raccolti in 7 gare, mentre l’Atalanta è a quota 13 ed è reduce tra 3 risultati utili di fila in campionato.

In questo articolo tutte le informazioni sulla partita tra Lazio e Atalanta: dalle formazioni a dove vederla in tv e in streaming.