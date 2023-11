[[Jogos em Direto]] Benfica x Sporting Ao Vivo Online grátis 12.11.2023

STREAMING==►►Primeira Liga 2023-24 Ao Vivo

Por seu lado, na mesma ronda, Rúben Amorim apostou num 3x4x3 formado por Adán, Diomande, Coates, Matheus Reis, Esgaio, Hjulmand, Daniel Bragança, Nuno Santos, Edwards, Pedro Gonçalves e Gyökeres, na vitória do Sporting por 3-2 sobre o Estrela da Amadora. Com 21 golos marcados nas 10 jornadas já disputadas do Campeonato, o Benfica tem uma média de dois golos por jogo nos quatro duelos disputados no Estádio da Luz. Di María, com cinco golos, é o melhor marcador das águias na prova. No capítulo das assistências, Rafa e Neres (que será baixa por lesão) somam quatro e lideram esse parâmetro entre todos os jogadores da Liga. Estatísticas Benfica Parâmetros Sporting 5 Di María Total de golos (jogadores) 6 Paulinho Gyökeres 21 Total de golos (equipa) 22 2 Golos de penálti de cabeça 4 7 de pé esquerdo 11 de pé direito Rafa Neres Mais assistências 3 O pendor ofensivo do Benfica é ilustrado pelo maior número de toques na área adversária e de cantos conquistados comparativamente ao Sporting, de acordo com os dados estatísticos da plataforma Wyscout.

Liga Betclic: raio-X do Benfica-SportingO Benfica recebe, às 20h30 deste domingo, 12 de novembro, o Sporting, no Estádio da Luz. Na partida da 11. ª jornada da Liga Betclic os encarnados vão entrar em campo com a liderança da competição no horizonte, a três pontos de distância. Vinda de oito vitórias e um empate (em 10 rondas), a equipa comandada por Roger Schmidt chega ao dérbi lisboeta com 25 pontos contra os 28 do oponente. À partida para a 178. ª edição deste duelo para o Campeonato, o histórico do Benfica aponta 82 vitórias e 47 empates. Contabilizando, apenas, as 89 partidas que disputaram enquanto anfitriões, os encarnados somam 48 vitórias e 25 empates.

