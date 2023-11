Porto x Royal Antwerp AO VIVO: onde assistir jogo em tempo real pela Champions League Saiba onde assistir e acompanhar minuto a minuto do jogo Porto x Royal Antwerp ao vivo pela Champions League no dia 7 de Novembro. Horário do jogo: 17h. Acompanhe todos os lances da transmissão, escalações e o resultado no tempo real

Porto x Royal Antwerp fazem um dos confrontos do grupo H da Champions League nesta terça-feira (07). O Porto pode garantir passagem para as oitavas de final caso vença o Royal Antwerp e o Barcelona ganhe do Shakhtar Donetsk na outra partida do grupo. A bola rola no Estádio do Dragão, no Porto, a partir das 17h (horário de Brasília). Confira informações, escalações, palpites e onde assistir Porto e Royal Antwerp.

Escalação do Porto Provável escalação do Porto: Costa; Mario, Pepe, Carmo, Sanchez; Franco, Varela, Eustáquio, Aquino; Evanilson, Taremi. Técnico: Sérgio Conceição.

Escalação do Royal Antwerp Provável escalação do Royal Antwerp. Butez; De Laet, Alderweireld, Coulibaly, Bataille; Vermeeren, Yusuf; Muja, Ekkelenkamp, Balikwisha; Janssen. Técnico: Mark van Bommel.

O Porto pode ficar em ótima situação na sua luta patra avançar às oitavas de final da Champions. Afinal, nesta terça-feira (7/11), pelo Grupo H, enfrenta o atual campeão belga Royal Antwerp pela quarta rodada do Grupo H, às 17h (de Brasília), no Estádio do Dragão como favorito. E não por acaso, na rodada passada, na Antuérpia, goleou o rival por 4 a 1. Assim, nada indica que haverá zebra em seus domínios.