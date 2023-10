[Jogo]Portugal x Eslováquia ao vivo Veja onde assistir 13/10/2023

Saiba onde assistir e acompanhe minuto a minuto do jogo Eslováquia x Portugal ao vivo pelas Eliminatórias da Eurocopa no dia 08 …

RTP 1 e Sport TV 1 (em Portugal). PROVAVÉIS ESCALAÇÕES: Portugal vs Eslováquia Portugal: Diego Costa, Semedo, Rúben Dias, Gonçalo Inácio e Dalot; Bruno Fernandes, Danilo Pereira e Bernardo Silva; Rafael Leão, Diogo Jota e Cristiano Ronaldo. Assistir Eslováquia x Portugal ao vivo Grátis 08/09/2023 – 08/09/2023 — Assista ao confronto emocionante entre Eslováquia e Portugal nas Eliminatórias da Eurocopa, ao vivo e de graça em 08/09/2023. Eliminatórias da Eurocopa: como assistir Eslováquia x 08/09/2023 —

A partida terá transmissão ao vivo pelo Sportv, nesta sexta (08/09), às 15h45 (horário de Brasília).

Jogos anteriores das equipes Praticamente classificado à próxima Eurocopa, Portugal lidera o Grupo J de forma absoluta com 18 pontos, com campanha 100% e sem sofrer um único gol. Na rodada anterior, goleou Luxemburgo por 9 x 0, depois de bater a própria Eslováquia fora de casa por 1 x 0. Antes disso, venceu a Islândia também por 1 x 0, a Bósnia e Herzegovina por 3 x 0, novamente Luxemburgo por 6 x 0 e Liechtenstein por 4 x 0. Eslováquia Vice-líder com 13 pontos, a Eslováquia briga para ficar com a última vaga, e na última rodada conseguiu vencer Liechtenstein em casa por 3 x 0. Antes disso, perdeu para Portugal por 1 x 0 e venceu novamente Liechtenstein por 1 x 0.

Portugal x Eslováquia: onde assistir ao vivo, que horas é, escalação e mais das Eliminatórias da Eurocopa 2024 | Goal. com BrasilGetty ImagesSeleções voltam a campo nesta sexta-feira (13), no Estádio do Dragão; veja como acompanhar na TV e na internetPortugal e Eslováquia se enfrentam na tarde desta sexta-feira (13), a partir das 15h45 (de Brasília), no Estádio do Dragão, no Porto, pela sétima rodada da fase de grupos das Eliminatórias da Eurocopa. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada (veja a programação completa aqui).

A partida marca o encontro entre as duas melhores equipes do grupo. Portugal é o líder, com 12 pontos e 100% de… Se abrir propagandas feche as abas e volte ao site. CANAL 2 CANAL 3 CANAL 4 FICHA TÉCNICA: Portugal vs Eslováquia Data e horário: sexta feira, 13/10/2023, às 15h45 (horário de Brasília) e 19h45 (horário de Lisboa). Local: Estádio do Dragão, no Porto, em Portugal. Árbitro: Tasos Sidiropoulos (GRE) VAR: Angelos Evangelou (GRE) Onde assistir: Star+ (no Brasil).

Para Portugal vencer o 1º tempo Praticamente garantido na Euro, Portugal vem dominando seu grupo, e na maioria de seus jogos conseguiu construir seu resultado a partir da primeira etapa. Em cinco dos seis que teve na competição terminou a primeira etapa com o placar a favor, e por isso o palpite indicado é para que os portugueses vençam 1º tempo. Para Portugal marcar em ambas as partes Outro grande ponto positivo de Portugal é conseguir balançar as redes tanto na primeira etapa quanto na segunda.

Onde assistir Portugal x Eslováquia? O jogo, que será válido pela 7ª rodada das Eliminatórias da Euro 2024, terá transmissão ao vivo no SporTV e na UEFA TV. Qual é o time favorito a vencer? Apesar de ser uma partida entre líder e vice-líder, a diferença de pontos é grande e Portugal está praticamente classificado.