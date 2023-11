STREAMING==►►Primeira Liga 2023-24 Ao Vivo

Onde assistir, palpites e escalações de Benfica x Sporting – Campeonato Português – 12/12/2023 Veja onde assistir, palpites e escalações de Benfica x Sporting pelo Campeonato Português

Benfica x Sporting AO VIVO: onde assistir jogo em tempo real pela Primeira Liga Saiba onde assistir e acompanhar minuto a minuto do Jogo Benfica x Sporting ao vivo em Primeira Liga no dia 12 de Novembro. Horário do jogo 17h30. Acompanhe todos os lances da transmissão, escalações e o resultado no tempo real no VAVEL Brasil!

ASSISTIR SL Benfica x Sporting CP Ao Vivo Online

STREAMING Primeira Liga 2023-24 Ao Vivo

ASSISTIR Benfica x Sporting Ao Vivo Online

Neste domingo, 12 de novembro, acontece o “dérbi lisboeta” entre Benfica x Sporting, válida pela 12ª rodada do Campeonato Português. A bola rola no Estádio da Luz, em Lisboa às 17h30 (horário de Brasília). Um dos confrontos mais aguardados do campeonato opõe o Benfica vice-líder com 25 pontos e o Sporting atual líder com 28 pontos.

O Benfica faz ótima campanha no Português, são oito vitórias, um empates e uma derrota;

Prováveis escalações Benfica: Anatoliy Trubin; João Neves, António Silva, Nicolás Otamendi, Morato; Fredrik Aursnes, Ángel Di María, João Mário; Rafa Silva, Florentino Luís e Arthur Cabral. Técnico: Roger Schmidt.

Sporting: Antonio Adán; St Juste, Sebastián Coates, Gonçalo Inácio; Nuno Santos, Pedro Gonçalves, Daniel Bragança; Ricardo Esgaio, Marcus Edwards, Paulinho e Francisco Trincão. Técnico: Rúben Amorim.

O Sporting é o líder e segue invicto na competição, com nove vitórias e um empate;

No retrospecto geral entre as equipes são 316 jogos oficiais com 137 vitórias do Benfica, 122 vitórias do Sporting e 67 empates; O jogo entre Benfica x Sporting pelo Campeonato Português acontece no domingo (12) às 17h30 (horário de Brasília), no Estádio da Luz, em Lisboa; Neste artigo você verá onde assistir ao vivo Benfica x Sporting pelo Campeonato Português. Onde assistir Benfica x Sporting ao vivo? O jogo entre Benfica x Sporting terá transmissão ao vivo de forma exclusiva pela plataforma de streaming Star+ para todo o Brasil.

Portugal Primeira Liga – Estadio do Sport Lisboa e Benfica

Escalação do Benfica Provável escalação do Benfica: Anatoliy Trubin; João Neves, António Silva, Nicolás Otamendi, Morato; Fredrik Aursnes, Ángel Di María, João Mário; Rafa Silva, Florentino Luís e Arthur Cabral. Técnico: Roger Schmidt.

Escalação do Sporting Provável escalação do Sporting: Antonio Adán; St Juste, Sebastián Coates, Gonçalo Inácio; Nuno Santos, Pedro Gonçalves, Daniel Bragança; Ricardo Esgaio, Marcus Edwards, Paulinho e Francisco Trincão. Técnico: Rúben Amorim.

Benfica x Sporting: onde assistir ao vivo, que horas é, escalação e mais do Campeonato Português

Equipes entram em campo neste domingo (12), no Estádio da Luz; veja como acompanhar na internet

O Benfica recebe o Sporting neste domingo (12), às 17h30 (de Brasília), no Estádio da Luz, em Lisboa, pela 12ª rodada do Campeonato Português A partida terá transmissão ao vivo do Star+, no streaming (veja a programação completa aqui).

Um dos confrontos mais aguardados do campeonato opõe o Benfica vice-líder com 25 pontos e o Sporting atual líder com 28 pontos. O Benfica faz ótima campanha no Português. Até aqui, são oito vitórias, um empates e uma derrota.

Já o Sporting é o líder e segue invicto na competição, com nove vitórias e um empate. No retrospecto geral entre as equipes são 316 jogos oficiais com 137 vitórias do Benfica, 122 vitórias do Sporting e 67 empates;

Dérbi dos famosos! Os sportinguistas e benfiquistas que todos conhecemos

Benfica e Sporting entram este domingo em campo, mais logo, quando o relógio marcar as 20h30. O dérbi mais aceso do país vai tomar conta do Estádio da Luz, onde se espera a presença de milhares de adeptos.

Nas bancadas, certamente irão estar algumas caras conhecidas, até porque há vários famosos que não perdem um jogo dos seus clubes nem por nada.

‘Pipoca Mais Doce’, por exemplo, nunca escondeu ser uma acérrima benfiquista, enquanto que Vanessa Oliveira vibra de igual forma pelo Sporting.pt jago.tv