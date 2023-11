((Dove Vedere)) Finale Coppa Davis 2023 In Diretta Streaming Gratis (Italia-Australia) 26 novembre 2023

Finale Coppa Davis Italia-Australia LIVE, Sinner-De Minaur 2-1 dopo la vittoria di Arnaldi: dove vedere in TV le partite di tennis

L‘Italia disputa la finale di Coppa Davis e dopo 47 anni può vincerla. Gli Azzurri dopo aver eliminato l’Olanda e la Serbia sfidano l’Australia e lo fanno da favoriti, vogliono il bis dopo la vittoria del 1976. Il risultato è di 1-0 per l’Italia. In campo ora Jannik Sinner numero uno italiano, che ha battuto di nuovo Djokovic e sfida Alex de Minaur per chiudere il discorso. Arnaldi ha regalato il primo punto battendo Popyrin in tre set.

Tutte le partite si potranno seguire in diretta TV in chiaro su Rai 2, ma anche su Sky, sui canali 201 (Sky Sport Uno) e 203 (Sky Sport Tennis).

Il programma di Italia-Australia oggi in finale di Coppa Davis e i risultati degli azzurri

Matteo Arnaldi – Alexei Popyrin, 7-5, 2-6, 7-5

Jannik Sinner – Alex de Minaur, in campo

a seguire: Sinner/Sonego – Purcell/Ebden

L’orario del doppio con Sinner e Sonego e dove vedere la partita in diretta e streaming

Jannik Sinner e Lorenzo Sonego in caso di necessità saranno ancora in campo insieme in doppio. L’incontro tra la coppia italiana e quella australiana tra Purcell e Ebden si disputerà solo se sarà decisivo. In caso di 2-0 il doppio sarà cancellato. Se Sinner/Sonego sfideranno Purcell/Ebden non giocheranno prima delle ore 21. Streaming possibile con RaiPlay, Sky Go e NOW.