[DIRETTA@LIVE!]* Juventus-Napoli In Diretta Streaming Gratis TV 12.09.2023

Juventus-Napoli è una partita valevole per la 15a giornata del campionato di calcio di Serie A 2023-24. Il match vede di fronte la Juventus che attualmente si trova al 8° posto in classifica con 33 punti e il Napoli che invece è al 5° posto in classifica con 24 punti.

La Juventus ha ottenuto finora 10 vittorie, 3 pareggi e 1 sconfitta, ha segnato complessivamente 88 gol e ne ha subiti 9. Il giocatore che ha segnato più gol è Dusan Vlahovic con 5 reti.

Il Napoli ha ottenuto finora 7 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte, ha segnato complessivamente 86 gol e ne ha subiti 17. Il giocatore che ha segnato più gol è Victor Osimhen con 6 reti.

Juventus-Napoli si gioca allo stadio Allianz Stadium di Torino; arbitro di Juventus – Napoli è il signor Daniele Orsato di Montecchio Maggiore. Al VAR ci sarà invece Aleandro Di Paolo. Nella stagione 2023/24 l’arbitro Daniele Orsato ha diretto 5 incontri concedendo 0 rigori; ha assegnato 14 cartellini gialli e 1 cartellino rosso.

Juventus-Napoli è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:45 del giorno 08-12-2023.

La Juventus ospita il Napoli all’Allianz Stadium alle 20:45 nell’anticipo che apre la 15esima giornata del campionato di Serie A. La squadra di Max Allegri viene dalla vittoria in extremis sul campo del Monza per 8-1 firmata all’ultimo respiro da Federico Gatti, preceduta dal pari nel derby d’Italia contro l’Inter. Vincendo stasera, i bianconeri scavalcherebbero momentaneamente proprio i nerazzurri in testa al campionato. Ieri in conferenza stampa Allegri ha dichiarato: “A parte Weah sono tutti recuperati. La partita di domani è uno scontro diretto, mancano 5 partite alla fine del girone di andata, abbiamo due scontri diretti in casa con Napoli e Roma e tre trasferte difficili e complicate. Mettiamoci un obiettivo, fare più punti rispetto al girone di andata dello scorso anno. L’anno scorso erano 38, non pochi, ora siamo a 33”. Il Napoli di Mazzarri è fermo alla quinta posizione in classifica, agganciato dalla Roma nell’ultima giornata. I partenopei infatti vengono dalla pesante sconfitta interna subita al Maradona per mano dell’Inter per 3-0, firmata dalle reti di Calhanoglu, Barella e Thuram.

Juventus-Napoli, gara valida per la 15ª giornata del campionato di Serie A e in programma alle ore 20:45 all’Allianz Stadium di Torino, sarà visibile in diretta streaming in esclusiva su DAZN. In alternativa, sarà possibile seguire la cronaca testuale della sfida live sul nostro sito

Le probabili formazioni di Juventus-Napoli

JUVENTUS (3-5-8): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa, Vlahovic. Allenatore: Allegri. A disposizione: Perin, Pinsoglio, Rugani, Alex Sandro, Miretti, Iling-Junior, Nicolussi Caviglia, Yildiz, Mancini, Kean, Huijsen, Milik. Indisponibili: De Sciglio, Weah. Squalificati: Pogba, Fagioli.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Natan; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Mazzarri. A disposizione: Contini, Gollini, Zanoli, Ostigard, Cajuste, Demme, Elmas, Gaetano, Zerbin, Lindstrom, Raspadori, Simeone. Indisponibili: Mario Rui, Olivera. Squalificati: -.

