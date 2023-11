DIRETTA TV Sinner De Minaur In Diretta Streaming Gratis Italia-Australia Coppa Davis finale 26 novembre 2023

LIVE Jannik Sinner vs Alex de Minaur in diretta, Italia-Australia Coppa Davis in DIRETTA: l’azzurro torna in campo per una nuova impresa

Ultimo atto della Coppa Davis 2023 a Malaga: alle 16 è in programma la finale tra Italia e Australia. Ad aprire il programma sarà Arnaldi contro Popyrin, poi la sfida tra i numeri 1 Jannik Sinner e De Minaur. A seguire il doppio: Sinner-Sonego contro Purcell-Ebden.

Primo singolare, alle 16.15, e a seguire il secondo e l’eventuale doppio.

E’ stato definito l’ordine di gioco e gli accoppiamenti scelti dal capitano Filippo Volandri della finale di Coppa Davis tra Italia e Australia di oggi a Malaga.

Alle 16 si affrontano Alexei Popyrin e Matteo Arnaldi; il secondo match vedrà di fronte Alex de Minaur e Jannik Sinner; il doppio Matthew Ebden assieme a Max Purcell contro Simone Bolelli e Lorenzo Sonego.

Le selezioni del doppio sono comunque soggette a modifiche che eventualmente verranno comunicate dopo il secondo incontro di singolare.

I tifosi italiani hanno sempre ragione. Quest’anno si sono convinti che possa essere l’occasione giusta per tornare a vincere e la vittoria contro la Serbia ne è la prova. Ora, tra noi e l’insalatiera c’è l’Australia che di trofei ne ha vinti 28. Noi ne abbiamo vinto uno, nel 1976, con il fantastico quartetto che ora commenta le imprese dei ragazzi di Filippo Volandri. Gli australiani sono alla seconda finale consecutiva, dopo quella persa l’anno scorso con il Canada, noi abbiamo giocato l’ultima nel 1998, 25 anni fa.

Ma dalla nostra abbiamo il “fenomeno” Jannik Sinner, il “fantastico” Lorenzo Sonego, e tutta la banda composta da Matteo Berrettini, Lorenzo Musetti, Matteo Arnaldi e Simone Bolelli, capitanati da Volandri, che solo a guardarli in tv tifare e incitare i compagni di squadra, è venuta a tutti la pelle d’oca.

Non possiamo non ricordare che in Coppa Davis ci hanno battuto otto volte, l’ultima sconfitta è stata a Firenze nei quarti nel ’93. Ma erano altri tempi e, soprattutto, era un altro tennis. Certo, loro sono la seconda nazione più titolata nella storia in Davis e puntano al 29esimo titolo, il primo dal 2003. Ma anche noi puntiamo al secondo titolo nella storia del torneo.

Il confronto odierno fra azzurri e “aussie” è di un altro livello, diversi i protagonisti e diverso lo spirito. Sarà una finale storica per noi. Per riuscire finalmente a raccontare non solo dei “Fab Four” del 1976, ma anche dei nostri giovanissimi, talentuosi, fantastici ragazzi degli anni 2000, che sono riusciti ad imporsi di fronte al “gotha” del tennis mondiale.

Gli azzurri di Volandri si giocano la finale 25 anni dopo l’ultima volta. L’unico trionfo è targato 1976. Cruciali i primi due singolari, meglio evitare la sfida finale nel doppio contro Ebden e Purcell

Ci siamo, manca solo un passo per spalancare le porte della gloria. Il tennis italiano torna a vivere una giornata elettrica ed emozionante con una Coppa Davis da riportare a casa 47 anni dopo l’ultima volta. In campo non ci sono più Panatta e Bertolucci (oggi eccellenti voci del tennis televisivo), Pietrangeli e Barazzutti ma Sinner, Sonego, Musetti, Arnaldi e Bolelli. Ragazzi che oggi possono trasformarsi in eroi. Servirà solo un ultimo passo, appunto: battere la temibile Australia. Le speranze sono riposte nello stato di forma titanico di Sinner, il nostro fuoriclasse. Ma sarà il collettivo a fare la differenza. Vivete la giornata azzurra in diretta sul nostro sito.

