DIRETTA!@ Juve-Napoli IN DIRETTA steraming gratis tv 08 dicembre 2023

Juventus-Napoli, dove vedere la gara: orario, diretta tv e streaming

Gli azzurri scenderanno in campo contro i bianconeri all’Allianz Stadium nella gara valida per la quindicesima giornata di Serie A

Sara Ghezzi

Il Napoli dopo la sconfitta contro l’Inter che ha acceso diverse polemiche, soprattutto per la direzione di gara di Massa, scenderà in campo contro la Juventus. Gli azzurri proveranno a ripetere la vittoria dello scorso anno all’Allianz Stadium per ritrovare punti e fiducia. I bianconeri, invece, vorranno confermarsi l’antagonista della squadra di Inzaghi che in questa stagione sembra essere la favorita per la vittoria del tricolore. La sfida andrà in scena venerdì 8 dicembre alle 20.45.

JUVENTUS-NAPOLI, DOVE VEDERE LA GARA: ORARIO, DIRETTA TV E STREAMING

Il match sarà visibile su DAZN, detentore dei diritti di 10 partite su 10 per ogni giornata di Serie A , di cui 3 in co-esclusiva con Sky Sport . La gara sarà visibile in streaming, attraverso il download dell’app ufficiale dell’emittente – con relativa iscrizione e abbonamento – o attraverso una qualsiasi Smart TV.

Già dalla scorsa stagione, con l’acquisto del canale satellitare ZONA DAZN (214 di Sky), la Serie A sbarca anche su Sky Calcio. Sarà comunque necessario il doppio abbonamento ad entrambe le piattaforme, con un sovrapprezzo di 5 euro al mese per gli abbonati a DAZN. Si sconsiglia categoricamente l’utilizzo di siti pirata per la visione della gara. Sarà disponibile anche sul sito di Calcionapoli1926.it il live per seguire il Napoli.

Juventus-Napoli come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni e orario

Partita valevole per la 15a giornata della Serie A 2023/2024

Juventus-Napoli è una partita valevole per la 15a giornata del campionato di calcio di Serie A 2023-24. Il match vede di fronte la Juventus che attualmente si trova al 8° posto in classifica con 33 punti e il Napoli che invece è al 5° posto in classifica con 24 punti.

La Juventus ha ottenuto finora 10 vittorie, 3 pareggi e 1 sconfitta, ha segnato complessivamente 88 gol e ne ha subiti 9. Il giocatore che ha segnato più gol è Dusan Vlahovic con 5 reti.

Il Napoli ha ottenuto finora 7 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte, ha segnato complessivamente 86 gol e ne ha subiti 17. Il giocatore che ha segnato più gol è Victor Osimhen con 6 reti.

Juventus-Napoli si gioca allo stadio Allianz Stadium di Torino; arbitro di Juventus – Napoli è il signor Daniele Orsato di Montecchio Maggiore. Al VAR ci sarà invece Aleandro Di Paolo. Nella stagione 2023/24 l’arbitro Daniele Orsato ha diretto 5 incontri concedendo 0 rigori; ha assegnato 14 cartellini gialli e 1 cartellino rosso.

Juventus-Napoli è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:45 del giorno 08-12-2023.

Juve-Napoli: diretta tv Sky o Dazn, formazioni, dove vederla in streaming

I bianconeri di Allegri ospitano allo Stadium i partenopei di Mazzarri nell’anticipo della 15esima giornata di Serie A