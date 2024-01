DIRECT. CAN 2024: SUIVEZ LE MATCH CÔTE D’IVOIRE-NIGERIA EN LIVE, DEUXIÈME JOURNÉE DE COUPE D’AFRIQUE DES NATIONS

Pour la deuxième journée du groupe A de la CAN 2024, la Côte d’Ivoire, pays hôte, défie le Nigeria, ce jeudi 18 janvier. Un match à suivre en live sur RMC Sport et la radio digitale RMC 100% CAN. Coup d’envoi à 18 heures.

La deuxième journée des phases de groupes de la CAN oppose la Côte d’Ivoire et le Nigéria. Les Ivoiriens ont l’occasion de prendre un ticket pour les huitièmes de finale. Ici, on vous explique à quelle heure et sur quelle chaîne suivre le match Côte d’Ivoire – Nigéria en direct.

La Côte d’Ivoire a fait son entrée dans la compétition, face à la Guinée-Bissau. Au terme du temps réglementaire, les Éléphants se sont imposés, sur un score de deux buts à zéro. Cette première victoire permet à la Côte d’Ivoire de prendre la tête du groupe A, avec trois points au compteur et une différence de buts positive (2). De son côté, le Nigéria a concédé un match nul à la Guinée équatoriale (1-1), grâce à l’égalisation de Victor Osimhen à la 38e minute de jeu. Pour le moment, les Vert et Blanc sont troisièmes, avec un point. Depuis 2019, les triples vainqueurs de la CAN ont toujours participé à la phase à élimination directe. L’année passée, le Nigéria a été évincé en huitièmes de finale. Pour rappel, la dernière confrontation entre les deux sélections remonte à 2015. Lors de ce match amical, les Éléphants ont remporté la victoire (0-1). Dans ces lignes, on vous dit à quelle heure et sur quelle chaîne regarder le match entre la Côte d’Ivoire et le Nigéria, en direct ce jeudi soir.

Le Nigéria, qui n’a pas gagné depuis 4 rencontres consécutives n’a pas d’autre choix que de remporter ce choc face à la Côte d’Ivoire.



Match : Côte d’Ivoire – Nigéria

Date : jeudi 18 janvier 2024

Coup d’envoi : 18h00

Stade : Stade Olympique Alassane Ouattara (Abidjan)

Chaîne : Bein Sports 1

Le match qui oppose la Côte d’Ivoire et le Nigéria est retransmis ce jeudi 18 janvier, en direct sur la chaîne beIN SPORTS 2. La rencontre est prévue à 18 heures, au stade Alassane Ouattara (Abidjan). Les commentateurs prennent l’antenne quelques minutes avant le coup d’envoi, pour vous présenter les forces en présence et faire le point sur le début de la compétition.