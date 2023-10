[DIRECT/VOIR!] Combat Ngannou Fury En Direct Streaming DAZN Gratuit 28 octobre 2023

LIVE Fury vs Ngannou Live Stream

Ce samedi soir, en Arabie Saoudite, c’est un combat de boxe au sommet qui s’offre à nous. Un duel de colosses entre le meilleur poids lourd de ces dernières années et détenteur de la ceinture WBC depuis 2020, et la superstar du MMA et de sa prestigieuse ligue qu’est l’UFC. Ce choc, c’est un affrontement entre Tyson Fury et Francis Ngannou. Il s’agit du premier combat de boxe sur le ring pour Francis Ngannou. L’ex-migrant s’est fixé le pari de se mesurer à Tyson Fury, dont le palmarès impressionne (33 victoires, dont 24 par KO). Aujourd’hui président du PFL Afrique, Francis Ngannou a déjà gagné dans sa tête en rendant ce combat possible face au Gipsy King. Pour préparer au mieux son duel face à Fury, le Camerounais de 37 ans s’est attaché les services de Mike Tyson. En faisant appel à l’ancienne star de la boxe, The Predator a l’intention de rivaliser sur le plan technique, lui qui voulait être boxeur avant de se tourner vers le MMA à son arrivée en France. Invaincu, le géant britannique va devoir se méfier, alors que tous les pronostics l’annoncent gagnant de ce combat. Tyson Fury – Francis Ngannou : sur quelle chaîne et à quelle heure voir le combat en direct ?

Diffusion Tyson Fury – Francis Ngannou : sur quelle chaîne TV voir le combat en direct ? Le duel entre Tyson Fury et Francis Ngannou a lieu dans la nuit du samedi 28 au dimanche 29 octobre. La soirée est prévue à partir de 19h heure française, et elle se déroule à Riyad, en Arabie Saoudite. La grande soirée boxe est disponible en pay per view via la plateforme DAZN, détentrice des droits de ce combat d’exhibition. DAZN est disponible sur abonnement avec un essai gratuit d’un mois, et une option à 14,99 euros est demandée pour voir le sommet entre Tyson Fury et Francis Ngannou ce week-end. Vous pourrez ainsi voir ce choc sur l’ensemble de vos appareils connectés.