Les Pays-Bas décimés avant d’affronter la France en qualifications à l’Euro

Le sélectionneur néerlandais Ronald Koeman est privé de douze joueurs pour affronter les Bleus vendredi, dont Memphis Depay, Cody Gakpo et Frenkie De Jong.

En mars, après la Coupe du monde (élimination en quarts face à l’Argentine, 2-2, 3-4 aux t.a.b.) et la fin de l’ère Louis Van Gaal, Ronald Koeman avait démarré sa nouvelle mission à la tête des Pays-Bas par une gifle au Stade de France (0-4). À l’époque, il lui manquait quelques forces en raison d’une intoxication alimentaire, causée par un poulet au curry indigeste.

Cette fois, au moment de retrouver les Bleus à la Johan-Cruyff ArenA d’Amsterdam, à guichets fermés ce vendredi (20h45), il a toute une équipe en moins, dont ses deux meilleurs attaquants (Memphis Depay et Cody Gakpo) et son métronome du milieu (Frenkie de Jong). Blessé à une cuisse, Depay (29 ans, 88 sélections, 44 buts), déjà sur le flanc au printemps avec l’Atlético de Madrid, n’a plus joué en sélection depuis mars.

Mais il manque aussi Matthijs De Ligt, Sven Botman, Steven Berghuis, Noa Lang, Teun Koopmeiners, Tyrell Malacia, Jurriën Timber, Mark Flekken, Justin Bijlow… Une hécatombe de blessés ou de malades au moment où va sans doute se jouer la deuxième place qualificative pour l’Euro, dans ce groupe B, entre les Pays-Bas et la Grèce, qui se rencontreront lundi à Athènes.

Il y aura de la fraîcheur, c’est certain. Koeman a convoqué plusieurs éléments qui ne comptent pas la moindre sélection, comme Brian Brobbey (Ajax), Jeremie Frimpong (Leverkusen), Micky Van de Ven (Tottenham), Quilindschy Hartman (Feyenoord), Ian Maatsen (Chelsea), Nick Olij (Sparta Rotterdam) et Bart Verbruggen, le jeune gardien de Brighton (21 ans). Il devrait débuter contre les Bleus, à ce poste où personne ne s’impose depuis des années, et Koeman pourrait se lancer avec un système à trois défenseurs centraux, comme en septembre contre la Grèce (3-0, le 7) et en Irlande (2-1, le 10).

Au milieu, Tijjani Reijnders (AC Milan) et Marten De Roon (Atalanta) pourraient faire la paire. Devant, Xavi Simons (prêté par le PSG au RB Leipzig) sera lui au rendez-vous en soutien de Donyell Malen (Dortmund) et Wout Weghorst (Hoffenheim), buteur contre la Grèce et en Irlande. Bergwijn est une autre solution mais, à l’image de l’Ajax, il n’est pas en grande forme.

En situation favorable lors des éliminatoires de l’Euro 2024, l’équipe de France peut valider sa qualification dès ce vendredi soir. Les Bleus ont rendez-vous à Amsterdam à partir de 20h45, face aux Pays-Bas.

L’équipe de France a l’occasion de se qualifier pour l’Euro 2024 dès ce vendredi. Victorieux de leurs cinq premiers matchs lors des éliminatoires, les vice-champions du monde se rendent à Amsterdam ce vendredi pour affronter les Pays-Bas, qui se trouvent à six unités au classement avec un match de retard.

La rencontre entre les Pays-Bas et la France sera à suivre à partir de 20h45 sur TF1. La partie sera également à suivre à la radio, sur les antennes de RMC. RMC Sport proposera également un direct commenté de cette affiche, qui pourrait être décisive pour les Bleus.

La situation est ***ez simple pour l’équipe de Didier Deschamps. En cas de victoire, elle serait la première nation à se qualifier pour cet Euro, qui aura lieu en Allemagne. Un nul face aux Pays-Bas, assorti d’une défaite de la Grèce contre l’Irlande, permettrait aussi à Kylian Mbappé et ses coéquipiers de se qualifier.