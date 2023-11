[@COME-VEDERE]Italia-Australia In Diretta Streaming Gratis TV Finale Coppa Davis 26 Novembre 2023

Italia Australia streaming e diretta tv: dove vedere la finale della Coppa Davis

LIVE Sinner-De Minaur, Italia-Australia Coppa Davis in DIRETTA: l’azzurro torna in campo per una nuova impresa

Italia-Australia Coppa Davis, i pericoli da evitare: Sinner-De Minaur, i precedenti

Tutto quello che c’è da sapere sulla finale del torneo, dove gli azzurri si giocano l’ingresso nella

Sinner – De Minaur in Coppa Davis: a che ora, dove vederla in tv e streaming, c’è la diretta in chiaro

ITALIA AUSTRALIA STREAMING E DIRETTA TV: DOVE VEDERE LA FINALE DELLA COPPA DAVIS

Stasera, domenica 26 novembre 2023, alle ore 16 a Malaga si gioca la finale della Coppa Davis 2023 tra Italia e Australia, ultimo atto del prestigioso trofeo che la nostra nazionale non vince dal 1976 sulla terra rossa di Santiago in Cile. Allora la squadra capitanata da Nicola Petrangeli s’impose con il risultato di 4-1 con Corrado Barazzutti, Adriano Panatta e Tonino Zugarelli. Gli azzurri arrivano alla finalissima che manca a distanza di 25 anni dall’ultima volta (1998) dopo aver battuto in semifinale la Serbia di Djokovic; gli australiani sono reduci dal 2-0 alla Finlandia. In caso di vittoria gli oceanici porterebbero a casa la 29esima insalatiera. Dove vedere Italia Australia (finale della Coppa Davis 2023) in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del secondo singolare della Finale di Coppa Davis 2023 tra Italia e Australia. Il palcoscenico è il cemento indoor del Palacio de Deportes José María Martín Carpena di Malaga, che ha ospitato tutte le sfide (dai quarti di finale in poi) delle Final Eight della massima competizione tennistica maschile globale per nazionali.

A meno di clamorosi colpi di scena o inconvenienti dell’ultima ora, saranno Jannik Sinner e Alex De Minaur a scendere in campo per il secondo match di giornata. Scelte quasi obbligate da parte di entrambi i capitani non giocatori per l’incontro che vede contrapporsi i singolaristi n.1 (in base alla classifica ATP) delle due compagini finaliste.

Filippo Volandri punta tutto sul n.4 al mondo e trascinatore della squadra azzurra a Malaga contro Olanda e Serbia, mentre Lleyton Hewitt schiererà con ogni probabilità il suo uomo di fiducia, spesso e volentieri grande protagonista con la maglia dell’Australia. I precedenti tra Sinner e De Minaur indicano un netto vantaggio dell’altoatesino, che ha vinto tutti e cinque gli scontri diretti ufficiali a livello ATP concedendo complessivamente un solo set.

Sinner-De Minaur, secondo singolare della Finale di Coppa Davis 2023 tra Italia e Australia, si disputerà al termine della prima partita di giornata (ancora incerti i nomi dei giocatori impegnati) che comincerà poco dopo le ore 16. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale integrale dell’evento con aggiornamenti costanti in tempo reale: buon divertimento!

Torna in campo “San” Sinner, che negli ultimi giorni ha trascinato l’Italia in Coppa Davis. Il numero uno azzurro affronta il numero uno australiano De Minaur.

COPPA DAVIS, SINNER – DE MINAUR: QUANDO SI GIOCA

Il match fra Sinner e De Minaur è il secondo nella finale di Coppa Davis fra Italia e Australia. La partita inizierà circa mezz’ora dopo la fine del primo incontro: dunque, Sinner scenderà in campo non prima delle 18.

COPPA DAVIS, SINNER – DE MINAUR: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

La partita fra Sinner e De Minaur sarà visibile anche in chiaro. A trasmetterla sarà la Rai, su Rai2. In tv, inoltre, sarà disponibile la diretta anche su Sky, sia su Sky Sport Uno (canale 201) che Sky Sport Tennis (canale 203).