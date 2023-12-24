[CANLI@İZLE!!]Fenerbahçe Galatasaray maçı canlı İZLE 24. 12. 2023

Fenerbahçe Galatasaray Maçı Canlı Izle 24. 12. 2023

F.Bahçe, 24 Aralık 2023 TSİ 16.00’da Şükrü Saracoğlu Stadı’nda Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Maç Trendyol Süper Lig’in bir parçası. Şu anda F.Bahçe 1. sırada, Galatasaray ise 2. sırada yer alıyor. Her iki takımdaki en iyi reytinge sahip oyuncuyu karşılaştırmak mı istiyorsunuz? Sofascore’un derecelendirme sistemi, her oyuncuya çok sayıda veri faktörüne dayalı olarak belirli bir derecelendirme atar.

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TARİH: 24 Aralık 2023 SAAT: 16:00 UTC YER: Şükrü Saracoğlu Stadı, İstanbul, Türkiye Daha fazla detay: F.Bahçe canlı skor, program ve sonuçlar Galatasaray canlı skor, program ve sonuçlar Sofascore canlı skor iPhone ve iPad uygulaması, Google Play’de Android uygulaması ve Windows telefon uygulaması olarak mevcuttur. Bizi tüm mağazalarda farklı dillerde “Sofascore” olarak bulabilirsiniz. Sofascore uygulamasını yükleyin ve Fenerbahce Galatasaray’ı cep telefonunuzdan canlı takip edin!