(CANLI yayın!) Galatasaray – Hatayspor canlı İZLE Maç 11 Kasım

Hatayspor – Galatasaray maçını canlı takip etmek için tıklayın.Trendyol Süper Lig’de heyecan sürüyor. Hatayspor ile Galatasaray kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Hatayspor – Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

CANLIHatayspor – Galatasaray canlı izle

CANLIHatayspor – Galatasaray canlı izle

HATAYSPOR – GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Hatayspor – Galatasaray maçı 11 Kasım Cumartesi günü saat 19:00’da oynanacak. Mücadeleyi beIN Sports 1’de canlı izleyebilirsiniz.

Galatasaray ile Hatayspor, bugüne kadar 1’i hükmen olmak üzere Süper Lig’de 6 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar, 1’i hükmen 4 kez sahadan galip ayrılırken, bordo-beyazlılar da 2 defa rakibini mağlup etti. Geçtiğimiz sezon ligin ilk yarısında İstanbul’da oynanan karşılaşmadan Galatasaray 4-0 galip ayrılırken, ikinci yarıdaki maç deprem felaketi nedeniyle Hatay’ın ligden çekilmesinden dolayı oynanmadı ve sarı-kırmızılılar 3-0 hükmen galip sayıldı..

Galatasaray, Süper Lig’de oynadığı son 10 karşılaşmadan 3 puanla ayrıldı. Sezona Kayserispor beraberliği ile başlayan sarı-kırmızılılar, daha sonra sırasıyla Trabzonspor, Gaziantep FK, Samsunspor, Başakşehir, İstanbulspor, MKE Ankaragücü, Antalyaspor, Beşiktaş, Çaykur Rizespor ve Kasımpaşa’yı mağlup etmeyi başardı.