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    • (CANLI yayın!) Galatasaray – Hatayspor canlı İZLE Maç 11 Kasım

(CANLI yayın!) Galatasaray – Hatayspor canlı İZLE Maç 11 Kasım

11th Nov 2023

Hatayspor – Galatasaray maçını canlı takip etmek için tıklayın.Trendyol Süper Lig’de heyecan sürüyor. Hatayspor ile Galatasaray kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Hatayspor – Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

CANLIHatayspor – Galatasaray canlı izle

CANLIHatayspor – Galatasaray canlı izle

 

HATAYSPOR – GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Hatayspor – Galatasaray maçı 11 Kasım Cumartesi günü saat 19:00’da oynanacak. Mücadeleyi beIN Sports 1’de canlı izleyebilirsiniz.

Galatasaray ile Hatayspor, bugüne kadar 1’i hükmen olmak üzere Süper Lig’de 6 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar, 1’i hükmen 4 kez sahadan galip ayrılırken, bordo-beyazlılar da 2 defa rakibini mağlup etti. Geçtiğimiz sezon ligin ilk yarısında İstanbul’da oynanan karşılaşmadan Galatasaray 4-0 galip ayrılırken, ikinci yarıdaki maç deprem felaketi nedeniyle Hatay’ın ligden çekilmesinden dolayı oynanmadı ve sarı-kırmızılılar 3-0 hükmen galip sayıldı..

Galatasaray, Süper Lig’de oynadığı son 10 karşılaşmadan 3 puanla ayrıldı. Sezona Kayserispor beraberliği ile başlayan sarı-kırmızılılar, daha sonra sırasıyla Trabzonspor, Gaziantep FK, Samsunspor, Başakşehir, İstanbulspor, MKE Ankaragücü, Antalyaspor, Beşiktaş, Çaykur Rizespor ve Kasımpaşa’yı mağlup etmeyi başardı.

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Over 120 people attended a landmark conference on the media reporting of Islam and Muslims. It was held jointly by The Muslim News and Society of Editors in London on September 15.

The Muslim News Awards for Excellence 2015 was held on March in London to acknowledge British Muslim and non-Muslim contributions to the society.

The Muslim News Awards for Excellence 2015 was held on March in London to acknowledge British Muslim and non-Muslim contributions to the society.

The Muslim News Awards for Excellence event is to acknowledge British Muslim and non-Muslim contributions to society. Over 850 people from diverse background, Muslim and non-Muslim, attended the gala dinner.

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