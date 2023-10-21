Süper Lig’in 9. haftasında dev maç: Galatasaray-Beşiktaş. Milli ara dönüşü Cimbom, Kartal’ı konuk ediyor. Rams Park Stadyumu’nda sezonun en ateşli derbilerinden biri oynanıyor. Galatasaraylı taraftarlar, Beşiktaş derbisi öncesinde satışa çıkan tüm biletleri tüketti. Beşiktaş mücadelesinde Cim Bom’un en büyük hücum kozu olan Mauro Icardi… Gol silahı Aboubakar olan Siyah-Beyazlı ekipte Galatasaray ile oynanacak derbi öncesi sakat futbolcuların fazlalığı dikkati çekiyor. Dev derbiyi canlı takip etmek isteyen futbolseverler, google üzerinden beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanan ”Galatasaray Beşiktaş (GS-BJK) maçını şifresiz ve canlı veren yabancı kanallar” araması yapılıyor. Galatasaray Beşiktaş maçının canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde.

Canlı==►► Galatasaray – Beşiktaş Canlı

YAYIN AKIŞI==►► Galatasaray – Beşiktaş Özgür yaşa

Tüm Türkiye, Rams Park’taki Galatasaray Beşiktaş derbisine kilitlendi. Florrya’da teknik heyet rakip analizini tamamlayıp taktik provalara geçerken, Kartal’ı devirecek planın detayları da ortaya çıkmaya başladı. Okan hoca maçın anahtarı olarak, “Sabırlı ama tempolu oyunu” işaret etti, önde baskıyla beraber topun kendilerinde kalmasını istedi. Dört büyük takımın tamamında forma giyen, sayısız derbiye çıkan Burak Yılmaz, kariyerinde ilk kez hoca olarak Kartal’ı, Cim Bom’a karşı hazırladı.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında bu akşam Beşiktaş’ı ağırlayacak. RAMS Park’ta yapılacak maç saat 19.00’da başlayacak. Müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Mücadele Bein Sport 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Geçen sezon şampiyon tamamladığı lige iyi başlayan sarı-kırmızılı ekip, 8 müsabakada 7 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Galatasaray, topladığı 22 puanla haftaya lider Fenerbahçe’nin 2 puan gerisinde ikinci sırada girdi.

Beşiktaş ise 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgiyle 16 puan toplayarak 4. sırada yer buldu.