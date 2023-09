Empoli-Inter: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni

Empoli-Inter oggi in tv, Serie A: orario, canale, programma in chiaro, streaming, probabili formazioni

Empoli-Inter può sembrare una sfida dall’esito già scritto, ma occhio alle incognite in gioco: il cambio di guida tecnica da una parte e la fatica dell’impegno infrasettimanale in coppa dall’altra.

In campo per la quinta giornata della Serie A, è possibile vederla in streaming su DAZN con fischio d’inizio in programma domenica 24 settembre alle ore 12:30. Tutto è pronto per la domenica della quinta giornata della Serie A 2023-2024.

Dopo i primi incontri disputati tra venerdì e la giornata di ieri, oggi si scenderà in campo per altri cinque incontri, con alcuni di questi che ci diranno qualcosa di più chiaro in vista del prosieguo del campionato ad ogni livello. L’Inter tenta già la fuga e oggi, ospite dell’Empoli al Castellani nell’anticipo domenicale della quinta giornata di Serie A, tenterà di allungare sulle inseguitrici. Serie A: guarda Empoli-Inter in streaming I padroni di casa sono reduci da un cambio in panchina:

dentro Andreazzoli, che torna al club toscano dopo l’esonero di Zanetti, con il non semplice compito di rimediare agli 0 punti in classifica frutto di quattro sconfitte consecutive.

Tra i nerazzurri si respira invece tutta un’altra aria, grazie al primo posto con 12 punti e al pericolo scampato in Champions League, grazie al pareggio strappato in extremis in settimana sul campo della Real Sociedad. I tifosi delle due squadre possono vedere la partita in diretta streaming su DAZN.

Ad accompagnarli nel racconto del match è la telecronaca di Riccardo Mancini, impegnato ai microfoni insieme a Dario Marcolin per il commento tecnico La squadra di Simone Inzaghi deve sfruttare l’inaspettato ko della Juventus ieri contro il Sassuolo e continuare a tenere il Milan alle spalle dopo il successo rossonero di ieri in casa contro il Verona.

Dopo il pari in Champions contro la Real Sociedad, l’Inter cerca quindi la quinta vittoria di fila in campionato che la porterebbe in testa alla classifica in solitaria a punteggio pieno. L’Empoli vuole risollevarsi dopo il pesante ko contro la Roma per 7-0 costato l’esonero a Paolo Zanetti sostituito da Andreazzoli. I toscani al momento sono il fanalino di coda del campionato con zero punti e soprattutto con zero reti messe a segno.

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI-INTER

Andreazzoli col 4-3-1-2: Baldanzi trequartista alle spalle del tandem composto da Caputo e Cambiaghi. Fazzini in pole su Grassi per un posto in mediana, duello Maleh-Simone Bastoni, titolare Ranocchia. Ebuehi può scalzare Bereszynski come terzino destro, a sinistra più Pezzella di Cacace.

Calhanoglu recuperato e pronto a riprendersi il posto a discapito di Asllani. Titolare anche Frattesi: turno di riposo per Barella. Dimarco e Thuram al rientro nell’undici titolare dopo la panchina di San Sebastian, in difesa confermato Pavard.

EMPOLI (4-3-1-2): Berisha; Ebuehi, Ismajli, Luperto, Pezzella; Fazzini, Ranocchia, Maleh; Baldanzi; Caputo, Cambiaghi.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Frattesi, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram.

Dove vedere Empoli-Inter in tv



La sfida fra Empoli e Inter si gioca oggi, domenica 24 settembre alle 12.30 e sarà trasmessa su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Telecronaca di Riccardo Gentile con il commento di Luca Marchegiani. I collegamenti a bordocampo sono a cura di Matteo Barzaghi e Andrea Paventi. Appuntamento dalle ore 12 e dalle 14.30 con “La Casa dello Sport- Day”, in studio Giorgia Cenni, Stefano De Grandis e Giancarlo Maroccchi.

Empoli-Inter dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni della partita

Empoli-Inter è il match delle 12:30 della 5ª giornata di Serie A. Al Castellani in campo la prima della classifica, a punteggio pieno, e l’ultima della Serie A. La partita in diretta TV su Sky e DAZN.

Empoli-Inter sarà dunque la sesta partita di questa quinta giornata di Serie A, che si sviluppa a cavallo del turno infrasettimanale. L’Inter ha iniziato il campionato in modo strepitoso: quattro partite e quattro vittorie, tredici gol fatti e uno subito. Praticamente la perfezione. Tutto il contrario per l’Empoli che è ancora a 0 punti. Andreazzoli ha preso il posto di Zanetti e sin dal match con i nerazzurri cercherà di risollevare le sorti del club toscano.