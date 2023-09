L’Inter tenta già la fuga e oggi, ospite dell’Empoli al Castellani nell’anticipo domenicale della quinta giornata di Serie A, tenterà di allungare sulle inseguitrici.



La squadra di Simone Inzaghi deve sfruttare l’inaspettato ko della Juventus ieri contro il Sassuolo e continuare a tenere il Milan alle spalle dopo il successo rossonero di ieri in casa contro il Verona. Dopo il pari in Champions contro la Real Sociedad, l’Inter cerca quindi la quinta vittoria di fila in campionato che la porterebbe in testa alla classifica in solitaria a punteggio pieno. L’Empoli vuole risollevarsi dopo il pesante ko contro la Roma per 7-0 costato l’esonero a Paolo Zanetti sostituito da Andreazzoli. I toscani al momento sono il fanalino di coda del campionato con zero punti e soprattutto con zero reti messe a segno.

Empoli-Inter: diretta tv e streaming

Empli-Inter, gara valida per la 5ª giornata del campionato di Serie A e in programma alle ore 12:30 allo stadio Castellani di Empoli, sarà visibile in diretta streaming in esclusiva su DAZN e Sky (canale 202) e in streaming su Now e SkyGo. In alternativa, sarà possibile seguire la cronaca testuale della sfida live sul nostro sito

