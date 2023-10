☆ [CALCIO TV!]*Inter Bologna In Diretta Tv e streaming gratis

Inter-Bologna dove vederla: DAZN, Sky o NOW? Canale tv, diretta streaming, formazioni, L’Inter affronta il Bologna in un match valido per l’ottava giornata di Serie A: le info su formazioni e diretta tv e streaming.

Archiviata con successo la pratica Benfica, per l’Inter è tempo di ripensare alla Serie A con l’ultima gara prima della sosta di ottobre: l’avversario è il Bologna del grande ex Thiago Motta.

Nerazzurri in testa alla classifica con diciotto punti, gli stessi del Milan che sarà di scena al ‘Ferraris’ contro il Genoa; dieci punti per i felsinei, reduci da sei risultati utili di fila dopo il k.o. della prima giornata contro il Milan.

L’Inter ha registrato tre vittorie consecutive in casa contro il Bologna in Serie A e in entrambe le ultime due in ordine di tempo ha addirittura trionfato con il punteggio di 6-1. La formazione nerazzurra non ottiene quattro successi casalinghi di fila in campionato contro gli emiliani dal periodo 2001-2004.

Questa è la quinta volta nell’era dei tre punti a vittoria che l’Inter inizia un campionato. Di Serie A con almeno sei vittorie nelle prime sette gare giocate (dopo il 2019/20, 2017/18, 2002/03 e 1997/98). Ma in nessuna delle quattro precedenti ha poi vinto lo Scudetto (tre volte seconda e una quarta).

Il Bologna ha collezionato quattro clean sheet consecutivi in Serie A per la prima volta da marzo 2016. E non arriva a cinque dal novembre 1999 (in quel caso la quinta gara fu proprio contro l’Inter, ma in casa) – per gli emiliani sono ben 428 i minuti senza subire goal. La striscia aperta attualmente più lunga nei maggiori cinque campionati europei 23/24.

Qui troverete tutte le info necessarie su Inter-Bologna. Dagli aggiornamenti sulle formazioni alle indicazioni su come guardare l’incontro in diretta tv e streaming.

INTER-BOLOGNA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING



Partita: Inter-Bologna

Data: 7 ottobre 2023

Orario: 15.00

Canale TV: DAZN

Streaming: DAZN

ORARIO INTER-BOLOGNA

Inter-Bologna si disputerà sabato 7 ottobre 2023 allo stadio ‘Giuseppe Meazza’ in San Siro di Milano. Calcio d’inizio alle ore 15.

L’arbitro sarà il signor Marco Guida della sezione di Torre Annunziata.

PROBABILI FORMAZIONI INTER-BOLOGNA



Inzaghi potrebbe lasciar da parte l’ipotesi turnover, almeno per il momento. Thuram, in vantaggio su Sanchez, può scendere in campo da titolare di nuovo con Lautaro Martinez. A sinistra Dimarco favorito su Carlos Augusto: in difesa Pavard e Acerbi dal primo.

Qualche defezione di troppo in difesa per Thiago Motta. Che ha appena perso anche Kristiansen: spazio a Lykogiannis, con Calafiori al centro in tandem con Beukema. Freuler in cabina di regia, Ndoye a sinistra nel trio offensivo completato da Orsolini e Zirkzee.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Beukema, Calafiori, Lykogiannis; Freuler, Aebischer; Orsolini, Ferguson, Ndoye; Zirkzee.

DOVE VEDERE INTER-BOLOGNA IN TV



La sfida tra Inter e Bologna sarà trasmessa da DAZN. La cui app è fruibile su smart tv di ultima generazione. Oltre che su console di gioco (PlayStation e Xbox) e dispositivi come Google Chromecast, Amazon Fire TV Stick e TIMVISION Box.